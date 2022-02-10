A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda maçları hazırlık kamp kadrosu açıklandı

KASTAMONU (İHA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Kastamonu'da ve deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçlara hazırlık kapsamında, 15 Şubat-1 Mart 2022 tarihleri arasında Kastamonu'da kampa girecek.

Milliler, 2 Mart Çarşamba günü gruptaki üçüncü maçında İzlanda'yı Kastamonu'da ağırlayacak. Merkez Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. A Milli Takım, bu maçın ardından 6 Mart Pazar günü gruptaki dördüncü maçında deplasmanda yine İzlanda ile karşılaşacak. İzlanda'nın Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İzlanda maçları öncesi hazırlık kampı kadrosu şu şekilde açıklandı:

"Evilay İmamoğlu Öcal (Yalıkavak SK), Merve Durdu (Kastamonu BLD GSK), Sude Karademir (Üsküdar BLD SK), Kevser Bektaş (Aksaray Belediyesi), Yeliz Özel (İzmir BŞ BLD SK), Sibel Kıcıroğlu (İzmir BŞ BLD SK), Yasemin Şahin (Yalıkavak SK), Serpil İskenderoğlu (Kastamonu BLD GSK), Betül Karaaslan (Yenimahalle BLD SK), Yağmur Özler (Üsküdar BLD SK), Aslı İskit (Thüringer HC), Neslihan Çalışkan (Kastamonu BLD GSK), Sinem Vatan (Anadolu ÜNİ SK), Diğdem Hoşgör (Yalıkavak SK), Betül Yılmaz (Kastamonu BLD GSK), Fatma Küçükyıldız (Borussia Dortmund), Merve Özbolluk (Üsküdar BLD SK), Beyza Karaçam (Yenimahalle BLD SK), Döne Gül Bozdoğan (Konyaaltı BLD SK), Ece Sözmen (İzmir BŞ BLD SK), Yasemin Özgür (İzmir BŞ BLD SK), Nurşah Sancak (Yalıkavak SK), Beyza İrem Türkoğlu (Esbjerg), Elif Sıla Aydın (Kastamonu BLD GSK), Ümmügülsüm Bedel (İzmir BŞ BLD SK), Fatmagül Sakızcan (Yalıkavak SK), Nurceren Göktepe (Kastamonu BLD GSK), Ceren Demirçelen (Kastamonu BLD GSK), Buket Yılmaz (Yalıkavak SK), Cansu Akalın (Kastamonu BLD GSK), Melike Kasapoğlu (Mudanya BLD)." - İSTANBUL

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