A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Rusya'ya konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Rusya'ya konuk olacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Rusya'ya konuk olacak
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanş maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner
Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanş maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dinamo Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi Azerbaycanlı hakemler Emil Aghakishi ve Ernest Aghakishi yönetecek.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Rusya 35-23 kazanmıştı. Rusya, bu karşılaşmayı da kazanması halinde tur atlayacak. Millilerin kazanması durumunda ise gol averajına bakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Acun Ilıcalı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Rusya'ya konuk olacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 10:42:41. #1.14#

title