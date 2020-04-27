HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki - Spor
Futbol, Spor, Haber

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, katıldığı bir canlı yayında, şu sıralar Survivor yarışmasında mücadele eden Aycan Yanaç hakkında konuştu. Güngör, Aycan'ın Survivor'a katılmasına tepki gösterdi ve yarışmaya katılan bir futbolcuyu milli takım kadrosuna almayacağını belirtti.

27.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:27
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, şu sıralar Survivor yarışmasında mücadele eden Milli Futbolcu Aycan Yanaç hakkında konuştu ve yarışmaya katılmasına tepki gösterdi.

Güngör, kendisine yöneltilen "Aycan, Survivor'dan sonra tekrar milli takıma çağrılacak mı?" sorusuna "Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum: Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık. Aycan bu süreçte de Survivor'da olacaktı. Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan'ı çağırıp milli takıma alır mıydınız?" sorusunu sorarak yanıt verdi.

İşte Necja Güngör'ün açıklamaları;

"Aycan bence Survivor'a giderek bir tercih yaptı. Ben öyle düşünüyorum, Survivor sürecinden sonra da umarım kadın futbolu adına bizim için çok kıymetli işlere imza atar. Severek de bağrımıza basarız. Milli takım kapıları her zaman, herkese açık. Sadece Aycan bugün bir yarışma programında ve çok popüler olduğu için değil. Performansı iyi olan Türk bayrağını en iyi şekilde taşıyabilecek herkese kapılarımız sonuna kadar açık."

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki

"DÖNER Mİ DÖNMEZ Mİ BİLMİYORUM"

"Ama dediğim gibi, bence Aycan yarışmaya giderek zaten bir tercih yaptı ve bu tercihten sonra da futbola geri döner mi, dönmez mi açıkçası ben de bilmiyorum."

"HER ŞEY MİLLİ TAKIM İÇİN"

"Ama döner, kendi takımında çok iyi bir performans sergiler, 'Aa hayır sen yarışmaya katıldın, gelme' de demem. Her şey milli takım için. Milli takımın çıkarları doğrultusunda iyi olan ne ise onu yapmak için elimden geleni yaparım."

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki

"YARIŞMAYA GİDENİ MİLLİ TAKIMA ALMAM"

"Ama şu da var, adaletli bir antrenör olduğumu düşünüyorum. Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan'ı alır mıyım, onu çok zannetmiyorum."

ACUN'DAN İLK YORUM: AYIP ETMİŞLER

Acun Ilıcalı da, Aycan için A Milli Takım'da alınan bu karar ile ilgili bir yorum yaptı. Ilıcalı, "Aycan'ı milli takım kadrosundan çıkarmışlarsa, ayıp etmişler" ifadelerini kullandı.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Ülkelerine dönmek isteyen 3 futbolcu, havaalanında 1 hafta mahsur kaldı Spor
Ülkelerine dönmek isteyen 3 futbolcu, havaalanında 1 hafta mahsur kaldı
Sahur programına katılan Emre'den itiraf: Verdiğimiz sadaka bizi korudu Spor
Sahur programına katılan Emre'den itiraf: Verdiğimiz sadaka bizi korudu
Brezilyalı Ronaldo'nun koronavirüs mektubunda dikkat çeken detay Spor
Brezilyalı Ronaldo'nun koronavirüs mektubunda dikkat çeken detay
Olympiakos'a şike soruşturması! Küme düşürülmesi gündemde Spor
Olympiakos'a şike soruşturması! Küme düşürülmesi gündemde
Galatasaray'a Babel'den müjdeli haber! Takımda kalıyor Spor
Galatasaray'a Babel'den müjdeli haber! Takımda kalıyor
Hikmet Karaman, lige başlama kararına tepkili: Futbol resmi göremiyorum Spor
Hikmet Karaman, lige başlama kararına tepkili: Futbol resmi göremiyorum
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Engin Altay Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hande Yener Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Mesut Özil Lionel Messi Ergin Ataman Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İsveç Bursa Denizli Galatasaray
Şu an buradasınız: A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 09:36:39. #1.15#
title