A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, 28 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında kamp çalışması gerçekleştirecek.

Teknik direktör Necla Güngör Kırağası yönetimindeki milli takımın kamp kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin), Selda Akgöz (ALG Spor), İrem Pehlivan (Kayseri Gençlerbirliği).

Defans: Gülbin Hız, Medine Erkan, Kezban Tağ, Ece Tekmen (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Yaşam Göksu (Konak Belediyespor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), Beyza Kocatürk (Fatih Vatanspor), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), Büşra Kuru (FFC Niederkirchen).

Orta saha: Ebru Topçu, Derya Arhan, Emine Ecem Esen, İlayda Civelek (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Lalia Storti (AS Saint Etienne), Ecem Cümert (MSV Duisburg), Meryem Mas (DFCO Dijon), Elanur Polat (Sparta Rotterdam).

Forvet: Benan Altıntaş (Fomget Gençlikspor), İrem Üstün (FC St. Pauli).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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