A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk karşısında galip
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk karşısında galip

A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk karşısında galip
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Tiran'da oynanan özel maçta Arnavutluk'u 4-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Tiran'da oynanan özel maçta Arnavutluk'u 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini 62'nci dakikada Kezban Tağ, 66'ncı dakikada Ece Türkoğlu, 68'inci dakikada Ebru Topçu, 86'ncı dakikada Büşra Kuru kaydetti. Arnavutluk'un tek golünü 54'üncü dakikada Megi Doci attı.

100'üncü kez milli formayı giyen Didem Karagenç'e mücadeleden önce 100'üncü maç plaketi ve formasını T.C. Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Arnavutluk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Vasil Bici birlikte verdiler. Milliler, Arnavutluk ile 12 Temmuz'da yaptığı ilk karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk karşısında galip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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