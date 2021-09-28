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A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Norveç'in aday kadrosu belli oldu

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Norveç'in aday kadrosu belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın 8 Ekim'de sahasında karşılaşacağı Norveç'in aday kadrosu açıklandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın 8 Ekim'de sahasında karşılaşacağı Norveç'in aday kadrosu açıklandı.

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken tarafından belirlenen ve Adana Demirspor'dan Jonas Svensson'un da yer aldığı 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Per Kristian Worre Bratveit (Nimes), Sten Michael Grytebust (Kopenhag), Orjan Haskjold Nyland (Bournemouth)

Savunma: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Andre Bjorkan, Marius Lode (Bodo/Glimt), Stian Rode Gregersen (Bordeaux), Andreas Schjolberg Hanche-Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Solberg Meling (Rennes), Ken Remi Stefan Strandberg (Salernitana), Jonas Svensson (Adana Demirspor), Lunan Ruben Gabrielsen (Kopenhag),

Orta Saha: Fredrik Aursnes (Feyenoord), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Mats Moller Daehli (Nürnberg), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Dennis Johnsen (Venesia), Mathias Normann (Norwich City), Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Odegaard (Arsenal)

Forvet: Veton Berisha (Viking), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Kristian Thorstvedt (Genk).

Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak.

Ay-yıldızlılar, elemelerde 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya'ya konuk olacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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