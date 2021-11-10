A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan ve Taylan Antalyalı açıklamalarda bulundu

Kaan Ayhan : 2 maç sonunda 6 puanın şart olduğunu biliyoruz

"Özgüven kaybı oldu"

Taylan Antalyalı : Önemli olan Milli Takımın başarısı

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - -

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile 13 Kasım'da oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması için hazırlıklarını Riva'daki kampta sürdürüyor. Günün ikinci antrenmanı öncesinde Ay-yıldızlı ekipte Kaan Ayhan ile Taylan Antalyalı açıklamalarda bulundu.

Taylan son olarak Stefan Kuntz'un futbolcuların telefonlarıyla ilgilenmesini aza indirmesi hakkında ise, "Kural demeyelim de daha fazla vakit geçirmemiz için alınan önlemler gibi. Daha fazla birlikteyiz bu da önemli. Herkes farklı takımlardan geliyor. Gerçekten çok farklı ortamımız var. Burada birlikte olmaktan mutluyuz. Telefonlarla ilgilenmiyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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