A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçı için Malaga'dan Amsterdam'a hareket etti
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A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçı için Malaga'dan Amsterdam'a hareket etti

A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçı için Malaga'dan Amsterdam'a hareket etti
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında 7 Eylül Salı günü Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İspanya'nın Malaga şehrinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a hareket etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında 7 Eylül Salı günü Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İspanya'nın Malaga şehrinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a hareket etti.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan özel uçak, Malaga kentindeki Costa del Sol Havalimanı'ndan TSİ 14.00'te kalktı.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Milli takım kafilesini uğurlayanlar arasında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da bulundu. Akçapar, "Milli takımımızla büyük gurur duyuyoruz Çok net bir skorla buradan ayrılıyorlar. İspanya'da her şey yolunda gitti. Hava da çok güzeldi. İspanyollara da teşekkür ediyoruz, giriş ve çıkışta kolaylık gösteriyorlar. Bundan sora kalbimiz milli takım ile Hollanda'da. Aynı skoru orada da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milliler, Hollanda maçı öncesi son antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Johan Cruyff Arena'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş ile aday kadrodan bir futbolcu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 7 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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