A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürdü.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürdü.
Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
İdmanda İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, kampa dün gece katılan Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da antrenmanda yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever