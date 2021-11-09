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A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde salonda gerçekleştirildiği belirtildi.

Fitness salonunda iki grup halinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Milliler, akşam yapacağı antrenmanla bu maçların hazırlıklarına devam edecek.

Cebelitarık'ı 13 Kasım'da İstanbul'da ağırlayacak ay-yıldızlılar, Karadağ ile 16 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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