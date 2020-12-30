A Milli Erkek Hentbol Takımı, Eskişehir'de kampa girecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Eskişehir'de kamp yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Eskişehir'de kamp yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 6 ve 9 Ocak'ta Polonya ile karşılaşacak A Milli Takım, 3-7 Ocak tarihlerinde Eskişehir'de kampa girecek.

3 Ocak'ta Eskişehir'de toplanacak milliler, 6 Ocak Çarşamba günü Polonya ile Porsuk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, 8 Ocak'ta Polonya'ya hareket edecek. Polonya ile 9 Ocak'ta Plock şehrinde karşılaşacak ay-yıldızlılar, 10 Ocak'ta yurda dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar