97 yıllık marka Volvo, 7. kez logosunu değiştirdi - Haberler
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97 yıllık marka Volvo, 7. kez logosunu değiştirdi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Otomobil

97 yıllık tarihe sahip olan otomotiv devi Volvo, logosunu 7. kez yeniledi. Bir öncekinde mavi ve gümüş renklerin hakim olduğu logo sadeleştirildi ve sadece siyah ile beyaz renkleri kullanıldı.

Otomotiv üreticilerinin logo güncelleme furyasına İsveç merkezli otomotiv üreticisi Volvo da katıldı.

97 yıllık marka olan Volvo, logosunu 7. kez yeniledi. Bir öncekinde mavi ve gümüş renklerin hakim olduğu logo sadeleştirildi ve sadece siyah ile beyaz renkleri kullanıldı.

İlk olarak Facebook'ta ortaya çıkan 2 boyutlu yeni logo siyah dümdüz bir yuvarlak ve ok simgesinden oluşuyor. Yeni logonun araçlarda ne zaman kullanılacağı netlik kazanmadı.

97 yıllık marka Volvo, 7. kez logosunu değiştirdi

97 yıllık marka Volvo, 7. kez logosunu değiştirdi

97 yıllık marka Volvo, 7. kez logosunu değiştirdi
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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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