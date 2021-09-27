97 yıllık marka Volvo, 7. kez logosunu değiştirdi

Otomotiv üreticilerinin logo güncelleme furyasına İsveç merkezli otomotiv üreticisi Volvo da katıldı.

7. KEZ LOGOSUNU YENİLEDİ

97 yıllık marka olan Volvo, logosunu 7. kez yeniledi. Bir öncekinde mavi ve gümüş renklerin hakim olduğu logo sadeleştirildi ve sadece siyah ile beyaz renkleri kullanıldı.

NE ZAMAN KULLANILACAĞI NET DEĞİL

İlk olarak Facebook'ta ortaya çıkan 2 boyutlu yeni logo siyah dümdüz bir yuvarlak ve ok simgesinden oluşuyor. Yeni logonun araçlarda ne zaman kullanılacağı netlik kazanmadı.

İşte Volvo'nun yeni logosu:

Volvo'nun eski logosu şöyleydi:

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