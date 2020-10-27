9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında dereceye giren projeler ödüllendirildi
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9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında dereceye giren projeler ödüllendirildi

27.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:06
9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında dereceye giren projeler ödüllendirildi

Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek ihracatı artırmak amacıyla organize edilen, "9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda dereceye giren projeler belli oldu.

Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek ihracatı artırmak amacıyla organize edilen, "9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda dereceye giren projeler belli oldu.

Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) koordinatörlüğünde "Elektrikli Araçlar" temasıyla, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden çevrim içi düzenlenen kapanış etkinliğinde, finale kalan 10 projenin sunumları gerçekleştirildi.

Organizasyon kapsamında otonom araçlar, sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanacak parçalar, batarya ve piller, tüm mekanik ve elektronik aksamlar, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi, emniyet, enerji gibi temaları içeren özgün ve yenilikçi 291 proje değerlendirildi.

Yarışmada, birinciliğe Ömer Orkun Düztaş liderliğindeki ekibin hazırladığı girişim projesi "Büyütech-Forsight" layık görüldü. 70 bin lira büyük ödülü almaya hak kazanan "Büyütech-Forsight", otonom araçlarda "Lidar" teknolojisinin yerine geçecek, yapay zeka işlemcisine sahip, çok düşük güç tüketimindeki akıllı kamera sistemiyle öne çıktı.

Yarışmada ikinciliği Batuhan Özcan liderliğindeki ekibe ait "SYNTONYM", üçüncülüğü Selen Şenay liderliğindeki ekibin hazırladığı "Algae Biodiesel", dördüncülüğü İlker Kutsal liderliğindeki ekibin hazırladığı "Archmir", beşinciliği de Can Acar liderliğindeki ekibin hazırladığı "Otomotiv Sistemleri İçin Teşhis ve Güç Yöneticisi" girişim projesi aldı. Yarışmada, dereceye girenlere toplam 250 bin lira ödülü dağıtıldı.

Dereceye girenler Ticaret Bakanlığı desteğiyle iki yıl süresince yurt dışında eğitim ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde projelerini geliştirme hakkı da elde etti.

Yarışmaya 17 proje sunarak "en çok proje gönderen üniversite" ödülünü de Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kazandı. OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova, ödülü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a çevrim içi ortamda sembolik olarak takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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