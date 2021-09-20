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9 kilodan 1 kilo elde ediyorlar, kilosunu 100 liradan satıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
9 kilodan 1 kilo elde ediyorlar, kilosunu 100 liradan satıyorlar

Şırnak'ta geleneksel yöntemlerle imece usulü hazırlanan üzüm pekmezinin zorlu hazırlanma süreci başladı.

Şırnak'ta geleneksel yöntemlerle imece usulü hazırlanan üzüm pekmezinin zorlu hazırlanma süreci başladı.

Şırnakın Uludere ilçesinde bağ ve bahçelerde bolca yetişen organik kara üzüm, bağ sahipleri tarafından her yıl geleneksel olarak organik pekmeze dönüştürülüyor. Önce üzümleri toplayıp çuvallara doldurarak kil ile harmanlıyorlar, bir süre çuvalda bekleyen üzümleri özel olarak yaptıkları süzgeçli ezme makineleri ile ezerek elde ettikleri suyu büyük kazanlara aktarıyor. Odun ateşinde, kazanda kıvama gelene kadar bir kaynama süreci geçiren pekmez, 4-5 günlük soğuma ve dinlendirme aşamasından geçiyor. Ortalama 8-9 kilo üzümden 1 kilo pekmez elde ediyorlar, pekmezin kilosunu 100 liradan satıyorlar. Doğal ve organik pekmez bölgede doğal ilaç olarak da kullanılıyor. Diğer bölgelerin şeker ve pudra şekerinin eklenmesinin aksine yapılan pekmeze hiç bir şekilde katkı maddesi koyulmuyor. Ağabeyi ve babası ile bağlarındaki kara üzümü pekmez yapan Vedat Babat, "Yaklaşık 600 kilodan 100 kilo pekmez elde ediyoruz. Tamamen doğal bir üretim yapıyoruz, yaptığımızda arılar bile konup payını alıyor doğallığından. Geçen yıllarda bayağı ucuzdu, şu an fiyatlar artmış biraz, kilosunu 100 liradan satıyoruz, 1 gün üzüm toplamaz 2-3 gün ezmek ve ateş üzerinde ısıtmakla birlikte 4-5 gün geceli gündüzlü yapıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

9 kilodan 1 kilo elde ediyorlar, kilosunu 100 liradan satıyorlar

9 kilodan 1 kilo elde ediyorlar, kilosunu 100 liradan satıyorlar

9 kilodan 1 kilo elde ediyorlar, kilosunu 100 liradan satıyorlar

9 kilodan 1 kilo elde ediyorlar, kilosunu 100 liradan satıyorlar

9 kilodan 1 kilo elde ediyorlar, kilosunu 100 liradan satıyorlar

9 kilodan 1 kilo elde ediyorlar, kilosunu 100 liradan satıyorlar

9 kilodan 1 kilo elde ediyorlar, kilosunu 100 liradan satıyorlar

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