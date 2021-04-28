9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu

Süper Lig'in 38. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Hes Keblo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Kayseri'deki maçı evsahibi ekip 6-3 kazandı. Hes Kablo Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 60'ta İlhan Parlak, 26 ve 45'te Daniel Avramovski, 51'de Nehuen Paz, 90+5'te Melih Okutan kaydetti.