9. Fethiye Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Agritech Tarım Hayvancılık Seracılık Gıda İhtisas Fuarı 9'uncu kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fethiye Belediyesi öncülüğü ve Fethiye Ziraat Odası'nın destekleriyle Çamköy Bekir Eser Kapalı Pazar yerinde organize edilen fuara, Türkiye ve yurt dışından 65 firma katıldı.

Açılışı gerçekleşen fuarda sera, tarım teknolojileri ve ekipmanları, sulama sistemleri, fidecilik, peyzaj ve organik tarım, mekanizasyon alanlarında hizmetlerin tanıtımı yapıldı. Fuarın açılışına Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Osman Çıralı, çok sayıda davetli, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç, tarımın ülkenin ekonomisi ve kalkınmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

İhtiyaç olan gıdanın üretilip sağlıklı bir şekilde topluma ulaştırılması konusunda herkese büyük görev düştüğünü ifade eden Sevinç, "Üretimin artırılması için yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Bu gelişme ve yeniliklerin tanıtıldığı yerlerden birisi de fuarlarımız. Ülkemizde ve uluslararası arenada kendimizi geliştirmek için yenilikleri takip etmemiz gerekli." dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı da, fuarda hem çiftçilerin ürünlerini tanıtığını hem de sektörün sorunlarının ele alındığı güzel bir ortam oluştuğunu kaydetti.

MARFO Fuarcılık Turizm Müdürü Hakan Özel ise Fethiye'nin özellikle seracılık anlamında Türkiye'de önemli bölge olduğunu dile getirdi. Özel, 65 firma stant açtığını bildirdi.

Fuar, 6 Nisan'da sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA