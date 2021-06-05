89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Spor

Bursa'da düzenlenen 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün mücadeleleri sona erdi.

Bursa'da düzenlenen 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün mücadeleleri sona erdi.

Atıcılar Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde büyük erkeklerde 100 metrede Jak Ali Harvey, 1500 metrede Ramazan Barbaros, 400 metre engellide Berke Akçam, 3 bin metre su engellide Hilal Yego, uzun atlamada Necati Er, gülle atmada Alperen Karahan, çekiç atmada Eşref Apak birinci oldu.

Büyük kadınlarda ise 100 metrede Zülha Armutçu, 1500 metrede Emine Hatun Tuna Mechaal, 5 bin metrede Sümeyye Erol, 400 metre engellide Meryem Aygün, üç adım atlamada Tuğba Danışmaz, sırıkla atlamada Buse Arıkazan, cirit atmada Münevver Hancı, gülle atmada Emel Dereli, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

23 yaş altı erkeklerde 100 metrede Oğuz Uyar, 1500 metrede Abdullah Özdemir, 400 metrede Emre Yörüsağdıç, 3 bin metre su engellide Yunus Emre Akkuş, uzun atlamada Hüseyin Ocak, çekiç atmada Batuhan Hızal, birincilik elde etti.

23 yaş altı kadınlarda ise 100 metrede Edanur Kılıç, 1500 metrede Şilan Ayyıldız, 5 bin metrede Yonca Kutluk ve gülle atmada Aysel Yılmaz, rakiplerini geride bıraktı.

89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Topu ensesine alan Ozan Tufan'ın tişörtünü çıkarmaya çalışması sosyal medyaya damga vurdu
Topu ensesine alan Ozan Tufan'ın tişörtünü çıkarmaya çalışması sosyal medyaya damga vurdu
TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Şevval Sam Kenan Doğulu Burak Özçivit
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 00:39:38. #1.16#

title