80. yaşında TİCARET Gazetesi ve Türk Ekonomi Basını konuşuldu
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80. yaşında TİCARET Gazetesi ve Türk Ekonomi Basını konuşuldu

80. yaşında TİCARET Gazetesi ve Türk Ekonomi Basını konuşuldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Meslek yaşamları boyunca TİCARET Gazetesi ile yolları kesişen gazeteciler, EMD İzmir Şubesi organizasyonu ile çevrimiçi buluştu

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, Türkiye'nin ilk ekonomi gazetesi olan TİCARET Gazetesi'nin kuruluşunun 80'inci yılını bugüne kadar birlikte çalıştığı gazetecilerle kutladı.

EMD İzmir Şubesi tarafından organize edilen, '80. Yılında TİCARET Gazetesi ve Türk Ekonomi Basını' başlıklı çevrimiçi toplantıda gerek yurt içi gerekse yurt dışında bulunan gazeteciler bir araya geldi.

"4 üyemizden birinin TİCARET'le yolu kesişti"

Toplantının moderatörlüğünü yapan EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, "Nüfusun 18 milyon olduğu, 18 milyonluk Türk toplumunun yüzde 75'inin okuma yazma bilmediği dönemde ekonomi gazetesi çıkartmanın ve bunu 80 yıldır sürdürmenin her türlü takdirin üzerinde olduğuna inanıyoruz. EMD İzmir Şubesi'nde 40 civarında üyemizin yolu kesişmiş, bu da her 4 üyeden biri demek" ifadelerini kullandı.

TİCARET Gazetesi'nde çalışanlar, edindikleri tecrübe ve anıları paylaşırken, TİCARET Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Tükel, "Yıllardır birçok kişiyle yollarımız kesişti. Herkesle belli bir çalışma düzenini götürdüğümüzü düşünüyorum. Ayrılan arkadaşlarla konuştuğumda, daha iyi yerlere gittiklerini bilmek bir şeyler başarabildiğimize inanmamı sağladı. Bunu hala devam ettirdiğimize inanıyorum. Bu beni hep çok mutlu etti" diye konuştu.

TİCARET Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemal Tükel de "TİCARET Gazetesi çok eski bir dönemde başlayıp günümüzde kadar gelebilmeyi başardı. TİCARET Gazetesi, Türkiye tarihinin bir parçası, bunu unutmamamız lazım" dedi.

Özgürce soru sorabilmenin ayrıcalığı

TİCARET Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Seda Gök ise "Gazetecilik hayatımın son 16 yılını TİCARET'te geçirdim, hala da sürdürüyorum. Rahmetli Özden Alpdağ'dan sonra TİCARET'in Ankara Temsilciliğini yapmak benim için bir ayrıcalıktı. Bugünkü Türkiye koşullarında bir gazetecinin özgürce soru sorabilmesi en büyük gücü. TİCARET'te bunun ayrıcalığını hep yaşadım. Birçok gazetecinin 'Biz bunu soramayız, sorarsak işsiz kalırız' dediği yerlerde özgürce soru sorabildim. Umut ediyorum ki bundan sonra yayın hayatına devam edecek, biz de yeni gazetecileri ekibe dahil etmeye ve sektöre yeni cevherler kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TİCARET her zaman bize kapılarını açtı

Meslek yaşamlarının bir bölümünde yolları TİCARET Gazetesi'yle kesişen Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi üyesi Gazeteciler ise gazetenin kendileri için mesleklerinde hem bir başlangıç hem de bir okul olduğunu anlattı. Bugün mesleklerinde farklı pozisyonlarda bulunan Gazeteciler, TİCARET Gazetesi'nde yönetici-çalışan ilişkisinden daha çok bir aile ilişkisi içinde bulunduklarını ve ayrıldıktan sonra da kapının her zaman kendilerine açık olduğunu fazlası ile hissettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

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