8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
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8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş

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EURO 2020'nin nefes kesen finalini, İngiltere'yi penaltı atışları sonucunda yenen İtalya kazanırken 8 yıl önce atılan bir tweet dünya gündemine bomba gibi düştü. Twitter'da Cameron isimli bir kullanıcının 22 Şubat 2013 tarihinde yaptığı paylaşımda "İngiltere, EURO 2020'yi penaltı atışlarıyla İtalya'ya kaybetti. Sonrasında hiçbir şey değişmedi" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Wembley'de oynanan EURO 2020 finalini İtalya penaltı atışlarıyla kazanarak 53 yıl sonra tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. İngiltere ise, ilk kez finale yükseldiği turnuvanın finalini kendi evinde mutlu sonla noktalayamadı.

2013'TE ATTIĞI TWEET GÜNDEM OLDU

Ancak maçın ardından sosyal medyada konuşulan tek bir konu vardı. O da, Twitter'da Cameron isimli bir kullanıcının 8 yıl önce yaptığı paylaşım. 22 Şubat 2013 tarihinde bir tweet atan İngiliz, "İngiltere, EURO 2020'yi penaltı atışlarıyla İtalya'ya kaybetti. Sonrasında hiçbir şey değişmedi" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

MİLYONLARCA KİŞİ GÖRÜNTÜLEDİ

Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 beraberlikle sona eren maçı, penaltı atışlarıyla İtalya'nın kazanmasının ardından bu tweet sosyal medyada viral oldu. Binlerce kişi tarafından paylaşılan tweet, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.

8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
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8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş - Haberler Spor
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