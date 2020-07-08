8 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi Fatma Uruk: Rekor için Meksika'ya geleli 4 ay oldu"Bu süreçte; pandemi, şiddetli bir deprem, fırtınalar, seller ve ateşli humma salgını atlatıldı bu ülkede"Meksika'daki son durum ne?

Fatma Uruk: Rekor için Meksika'ya geleli 4 ay oldu "Bu süreçte; pandemi, şiddetli bir deprem, fırtınalar, seller ve ateşli humma salgını atlatıldı bu ülkede" Meksika'daki son durum ne?"Türkiye'deki sporcu arkadaşlarım şu anda gerçekten çok şanslı""Geldiğim günden bu yana dalış maskesi takamadım"Meksika'da neler yapıyor?"Durum karamsar değil""Türkiye'yi çok özledim" Meksika'daki son durum ne?"Türkiye'deki sporcu arkadaşlarım şu anda gerçekten çok şanslı""Geldiğim günden bu yana dalış maskesi takamadım"Meksika'da neler yapıyor?"Durum karamsar değil""Türkiye'yi çok özledim" Spor Yaralanmaları Uzmanı Erdil: Muslera doğrusunu yapıyor"Sporcular sezon başındaki gibi rahat değil""Beklediğimden daha az sakatlık oldu""Muslera daha erken dönebilir""Falcao kendini korumaya almış olabilir""Sezon başında daha korumacı davranırken, sezon sonlarında biraz risk alınabilir" " Demba Ba ve Emre Belözoğlu en iyi örnekler" SÜPER LİG18.30 Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor18.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü21.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray TFF, 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG KARARINI VERECEKYeni tip koronavirüs sebebiyle sonlandırılan TFF 2'nci ve 3'üncü ligler için tescil formatının bugün açıklanması bekleniyor.BEŞİKTAŞ18.30 Siyah beyazlılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak. HENTBOL 16.00 A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri Avusturya'da çekilecek kurayla belirlenecek.

Kaynak: DHA