8 gollü maçta PSG, Amiens ile 4-4 berabere kaldı
Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain, Amiens deplasmanında 3-0 yenik duruma düştü. Maçı bırakmayan Paris Saint Germain 4-3 öne geçti ama 90+1'de gelen golle mücadele, 4-4 beraberlikle sona erdi.
Ligue 1'in 25. hafta maçında, lider PSG ile 19. sıradaki Amiens karşılaştı.
Ev sahibi ekip, 5. dakikada Serhou Guirassy, 29. dakikada Gael Kakuta ve 40. dakikada Fousseni Diabate'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti. PSG'de Ander Herrera 45. dakikada ağları sarsarak ilk yarının skorunu belirledi: 3-1.
İKİNCİ YARIDAKİ GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ
İkinci yarıda ataklarını artıran Paris ekibi, 17 yaşındaki Tanguy Kouassi'nin 60. ve 65. dakikalarda attığı gollerle beraberliği yakladı. 74. dakikada ağları sarsan Mauro Icardi PSG'yi öne geçirse de Amiens'te Serhou Guirassy 90. dakikada attığı golle maçta tekrar eşitliği sağladı ve karşılaşma 4-4 berabere sona erdi.
Bu sonuçla lider PSG puanını 62'ye çıkarırken 19. sıradaki Amiens puanını 21 yaptı.