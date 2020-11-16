8 futbolcusu korona olan Beşiktaş'ta yeni vakaya rastlanılmadı
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8 futbolcusu korona olan Beşiktaş'ta yeni vakaya rastlanılmadı

16.11.2020 17:44 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:50

Beşiktaş'ta bugün yapılan testlerde yeni bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Siyah beyzlı kulüpte geçtiğimiz gün yapılan testlerde 8 futbolcu koronaya yakalanmıştı.

Koronavirüsle boğuşan ve 8 futbolcuda virüs tespit edilen Beşiktaş'ta korona testleriyle ilgili yeni açıklama geldi. Siyah beyazlı kulüp, bugün yapılan testlerde herhangi bir vakanın olmadığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili, "Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta 12 Kasım'da yapılan korona testlerinde 8 futbolcunun virüse yakalandığı tespit edilmişti.

8 futbolcusu korona olan Beşiktaş'ta yeni vakaya rastlanılmadı
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