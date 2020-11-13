8 futbolcusu korona olan Beşiktaş, Başakşehir maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor

Milli maç arası sonrasında sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe ile iki kritik maça çıkacak olan Beşiktaş'ta 8 futbolcu ile cezalı durumda bulunan kaleci Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Bu gelişmeler sonrası teknik direktör Sergen Yalçın kadro kurmakta zorlanıyor.