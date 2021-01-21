760 gole ulaşan Ronaldo, tarihin en golcü futbolcusu oldu
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760 gole ulaşan Ronaldo, tarihin en golcü futbolcusu oldu

21.01.2021 08:50 | Son Güncelleme: 21.01.2021 08:59

Juventus'un İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 2-0 yendiği maçta ilk golü atan Cristiano Ronaldo, böylece kariyerinin 760. golünü attı. Ronaldo böylece tarihin en golcü oyuncusu unvanına ulaştı.

İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Juventus'un Süper Kupa'yu kazandığı maçta yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, 64. dakikada fileleri havalandırdı.

DÜNYANIN EN GOLCÜ OYUNCUSU OLDU

Bu golle kariyerindeki 760'ıncı golünü atan Ronaldo, dünyanın en golcü oyuncusu unvanına sahip oldu.

Ronaldo'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Lionel Messi, 719 golle 5. sırada yer alıyor.

İşte dünyanın en golcü oyuncuları;

760 - C. Ronaldo

759 - Josef Bican

757 - Pele

743 - Romario

719 - Lionel Messi

KARİYERİNDEKİ 33. KUPAYI KAZANDI

Cristiano Ronaldo, aynı zamanda kariyerinin 33. kupasını kazanmış oldu. Bu alanda da Messi'nin 34 kupası yer alıyor.

Cristiano Ronaldo, Juventus kariyerinde iki kez Serie A şampiyonluğu dışında iki kez İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.

"11 YAŞINDA DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAYA KARAR VERDİM"

Yıldız futbolcu, 3 yıl önce Player's Tribüne için kaleme aldığı bir yazıda hayat hikayesinden bahsederken şu ifadelere yer vermişti:

"11 yaşında sıska bir çocuktum, herkes benimle dalga geçiyordu ve benden bir şey olmayacağını düşünüyordu. 11 yaşında bir karar verdim; dünyanın en iyisi olacaktım."

760 gole ulaşan Ronaldo, tarihin en golcü futbolcusu oldu
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