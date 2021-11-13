700 dönümlük atıl arazi üretime kazandırıldı

BİLECİK (Habermetre) - Bilecik'te atıl durumda bulunan, boş ve nadasa bırakılan arazilerin uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanılarak tarımsal üretime kazandırılması amacıyla 700 dönümlük atıl arazide buğday ekimi yapıldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt ilçesine bağlı Oluklu köyünde "Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması" projesi kapsamında bin dekarlık hazine arazisinde gerçekleştirilen buğday ekiminde, hububat üretimin artırılması, bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yerinde karşılanması amacıyla projenin uygulandığını ifade etti.

Osmanlının doğduğu Söğüt'te, devletin tohumlarının atıldığı yerde arazilerin boş tutulması adına güzel bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Vali Dr. Kızılkaya, "Hazine arazilerimizin boş durması ve bu zamana kadar ekilmemiş olması bir kayıp ama biz bunu kısa zamanda bir kazanca dönüştüreceğiz inşallah. Atıl durumdaki boş arazilerin değerlendirilmesi anlamında uygulanan proje önemli. Üreticilerimize ve köyümüze güzel bir kaynak sağlamış olacağız. Hasat sonunda elde edilen gelir, çiftçilerimize dağıtılacak. " dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da proje kapsamında Oluklu köyünde, boş bırakılan ve atıl durumdaki bin dekar hazine arazisinin tespit ettiklerini anlatarak, "Tarım ve Orman Bakanlığımız hem tohum hem gübre hem de ilaç alınması için kaynak gönderdi. Oluklu Köy Kalkınma Kooperatifi üyelerine kullanılabilir 700 dönümlük araziyi tahsis ettik. Hem gıda arzının azalmaması hem de ülke ekonomisine kazandıracak şekilde tohumları toprakla buluşturacağız. Elde edilecek gelirlerin tümü çiftçilerimize yansıyacak. " bilgisini verdi. Köy Muhtarı Erol Yıldırım da yıllardır atıl durumdaki arazinin değerlendirilmesinden dolayı teşekkür etti. Vali Dr. Kızılkaya, üretici ile birlikte traktöre binerek, 700 dönümlük atıl durumdaki araziye ilk buğday ekimini gerçekleştirdi. Etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhanettin Erdoğan ve il genel meclisi üyeleri ile üreticiler katıldı.

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