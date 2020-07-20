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700 dönüm arazide üretilen domateste 15 bin ton rekolte bekleniyor

Isparta'ya bağlı Deregümü köyünde üretilen örtü altı sera domatesinin hasadı başladı.

700 dönüm arazide üretilen domateste 15 bin ton rekolte bekleniyor
20.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:17

Isparta'ya bağlı Deregümü köyünde üretilen örtü altı sera domatesinin hasadı başladı. İç piyasanın yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilen domateste bu yıl yaklaşık 15 bin ton rekolte bekleniyor.

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde yayla şartlarında üretilen örtü altı sera domatesinin hasadına başlandı. 700 dönümlük seralarda yetiştirilen domateste bu yıl yaklaşık 15 bin ton rekolte bekleniyor. Hasadın başlamasıyla seralarda toplanan domates ilk etapta Ankara, Konya, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlere gönderiliyor. Her yıl Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de ihraç edilen Deregümü domatesi, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Hasadın yaklaşık 100 gün sürmesi bekleniyor.

Selçuk: "15 bin ton domates üretimi bekliyoruz"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Antalya'da hasadın sona ermesinin ardından Isparta'da Deregümü köyü başta olmak üzere farklı bölgelerde domates hasadının başladığını belirtti. Deregümü'da daha önceleri domates üretilmediğine değinen Selçuk, "Seraların olduğu yerlerde üzüm bağları, karpuz tarlaları vardı. Köylü vatandaşlarımız birleşti ve büyük seralar kurdular. Toplam bin 200 dekar sera alanında üretim yapılıyor. Bunun 700 dekarında domates üretiliyor. Bu yıl toplam 15 bin ton civarında domates üretimi bekliyoruz" dedi.

"Deregümü üretimle ülke ekonomisine katkı sağlıyor"

Seralardaki üretimin işsizliğe de bir nevi çözüm olduğunu ifade eden Selçuk, "Burası göç alan bir köyümüz. İnsanlarımız burada üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Fiyatta hem üretici hem de tüketiciyi düşünmek lazım"

Mustahattin Can Selçuk, Deregümü domatesinin iç piyasanın yanı sıra farklı ülkelere ihraç edildiğini belirterek, "Bu şekilde ülkemize döviz kazandırıyoruz. Isparta'da domates üretiliyorsa ülkemizin farklı noktalarda farklı ürünler üretilebilir. Üretelim, ülke ekonomisini şahlandıralım. Tabi burada fiyat beklentisi önemli. Domates fiyatı talebe göre değişiyor. Hasat geçen hafta kilogram fiyatı 2.75 TL'den açıldı ancak bu hafta biraz düştü. Başka yerlerle birlikte bir borsa oluşuyor, o borsaya göre fiyat belirleniyor. Burada hem üretici hem de tüketiciyi düşünmek lazım. Her iki tarafı da düşünerek fiyat dengesini sağlamak gerekir" şeklinde konuştu.

Akdemir: "Arılarla üretim yapıyoruz"

Domates üreticisi Hasan Akdemir ise ilk hasadı bugün 100 kasayla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hasadın güzel başladığını kaydeden Akdemir, domates üretimini arılarla yapıldığını söyledi. Akdemir, "Bombus arılarla doğal üretim gerçekleştiriyoruz. Piyasada 'hormonlu domates yiyoruz' diye konuşmalar oluyor. Ancak kesinlikle öyle bir şey yok. Seramız toplam 3 dekar. 3 dekarda 4 kovan arıyla çiçek dölleme yapıyoruz. Normalde 2-3 arı da yeter. Fakat biz doğal olsun, daha iyi dölleme olsun diye 4 kovan kullanıyoruz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
YERLİ MİLLİ: Yani fiyati 2 tl olurmu markette
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