7. Trabzon İstihdam Fuarı 7 Mayıs Günü Başlıyor

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce 7-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 7. Trabzon İstihdam Fuarı'nda 2 bin 653 kişiye iş, staj imkanı sağlanacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, geçen yıl düzenlenen fuarda 11 bin 300 iş/staj başvurusu alındığını söyledi. Zengin "Trabzon Valiliği himayeleri altında, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü organizatörlüğünde 7-8 Mayıs 2018 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Kültür Merkezi'nde üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşların ortak destekçisi olduğu 7. Trabzon İstihdam Fuarı düzenlenecektir. Geçtiğimiz yıl 30-31 Mart 2017 tarihlerinde altıncısı düzenlenen Trabzon İstihdam Fuarı'na 15 binin üzerinde ziyaretçi, 101 firma katılmıştı. Etkinlik süresince 11 bin 300 iş staj başvurusu alınmıştır. Fuar sonucu bin 242 kişinin fuardan işe yerleştiği ve işbaşı eğitimi programlarından faydalandığı belirlenmiştir. Bu yıl düzenlenecek olan 7. Trabzon İstihdam Fuarı'na en az 20 bin ziyaretçinin gelmesi beklenmektedir. 15'i kamu/STK, 100'ü özel sektör olmak üzere 115 firmanın binlerce iş, staj talebiyle katılacağı bu büyük organizasyon ile ilimizdeki işgücü arzı ile işgücü talebinin bir araya getirilerek meslek eğitim, istihdam, girişimcilik ve insan kaynakları konularında taraflar arasında işbirliğinin kalıcı ve kurumsal hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Temel amacımız, nitelikli iş arayanlarımıza, gençlerimize işgücü piyasası ile ilgili bilgileri aktarmak, çalışma hayatına hazırlamak, çalışabilecekleri işyerleri konusunda bilgi sağlamak ve rehberlik etmek, staj part-time çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkanları hakkında bilgilendirmektir. Fuarda stant açarak katılacak firmaların sektörel dağılımı yapıldığında toptan ve parakente ticaret, imalat, turizm, sağlık ve inşaat sektörlerinden fazla olduğu görülmektedir" dedi.

Alanında uzman olan panelistler seminer verecek

Zengin, fuarda alanında uzman tanınan panelistlerinin seminer vereceğine dikkat çekerek "İstihdam Fuarı'nda iş, staj başvurularının yanında alanında uzman ve Türkiye'de tanınan panelistler, konuşmacılar seminer verecektir. Davetli konuşmacıların, bilgi birikimlerini öğrencilere, işsiz vatandaşlara aktararak kariyer yolculuğunda bir farkındalık oluşturması hedeflenmektedir. Fuarın birinci günü Microsoft Türkiye Eğitim Direktörü Dr. Anıl Çekiç 'Teknoloji Sektöründe İstihdam ve Girişimcilik'konulu seminer verecektir. Fuarın ikinci günü Kişisel Gelişim Uzmanı Mümin Sekman 'Her Şey Seninle Başlar' konulu seminer verilecektir. Ayrıca, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında fuarın ikinci günü işverenlere yönelik' Yeni İstihdam Teşvikleri" konulu bir sunum verilecektir. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Trabzonspor'lu futbolcular fuarın ikinci günü imza günü için fuar alanında olacaktır" diye konuştu.

Zengin, iş arayan ve işvereni aynı platformda buluşturarak daha nitelikli işgücünün istihdama katılımını sağlayacak ve tamamen ücretsiz olan bu etkinliğin Trabzon için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - TRABZON