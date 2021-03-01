65 yıllık köprü yenilendi, en çok pideci esnafı sevindi
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65 yıllık köprü yenilendi, en çok pideci esnafı sevindi

01.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:37

Aydın'ın pide turizmi ile ünlü "sakin şehir" unvanlı Yenipazar ilçesini Aydın-Denizli Karayoluna bağlayan Büyük Menderes Köprüsü yenilendi. Köprünün 6 ay sonra tamamlanarak ulaşıma açılması en çok pideci esnafını sevindirdi.

Yaklaşık 6 ay önce beton ömrü dolması ve dar olması nedeniyle eskisi yıkılarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yerine yenisi yapılan 78 metre uzunluğundaki köprü ulaşıma açıldı. Taban kısmı daha uzun olduğu bilinen köprünün genişliği ise 26 metre olduğu öğrenildi. Oldukça sağlam olarak inşa edildiği bilinen köprünün temellerinde ise bin 200 fore kazık kullanıldı. 2 gidiş-2 geliş şeklinde 4 şeride sahip köprü beklenenden hızlı bir şekilde açılınca pidesi ile ünlü Yenipazar ilçe halkı ve özellikle pideci esnafı büyük mutluluk yaşadı.

65 yıllık köprü yenilendi, en çok pideci esnafı sevindi

"İNŞALLAH İŞLERİMİZ DÜZELİR"

İlçede 17 pidecinin bulunduğunu ve pandemi ile birlikte köprünün de kapanması sonucu işlerin oldukça düştüğünü ifade eden Ahmet Karayer, "Köprümüzün açılması özellikle pideci esnafımızı çok mutlu etti. Zaten pandemi nedeniyle düşen işlerimiz bir de köprünün yenilenme sürecinde daha da düştü. Burada 17 pideciyiz. Paket servisi ile işler dönmüyor. Yenipazar ilçemiz karayolu üzerinde olmadığı için köprüde kapanınca ziyaretçi de gelmez oldu. Köprü açıldı ama işlerimiz İnşallah düzelir. Buradan tüm misafirlerimize eşsiz lezzetteki pidelerimizden tatmaları çağrısında bulunuyorum. Köprümüzde açıldı, sizleri bekliyoruz" dedi.

65 yıllık köprü yenilendi, en çok pideci esnafı sevindi

ÇİFTÇİLER DE MEMNUN OLDU

Köprünün yeniden açılarak Yenipazar ilçesine ulaşımın kolaylaşması nedeniyle pide müdavimleri başta olmak üzere Büyük Menderes nehrinin karşı tarafında bulunan arazilerine daha kolay ulaşan çiftçiler de memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Birçok Yenipazarlı vatandaş ise yeni köprüyü incelemek üzere köprüye akın etti.

65 yıllık köprü yenilendi, en çok pideci esnafı sevindi
65 yıllık köprü yenilendi, en çok pideci esnafı sevindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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