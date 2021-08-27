600 bin TL'ye makam aracı alan belediye başkanından garip savunma: Şahin alacak halimiz yok ya
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600 bin TL'ye makam aracı alan belediye başkanından garip savunma: Şahin alacak halimiz yok ya

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Elazığ'ın 8 bin nüfuslu Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'ın 600 bin TL değerinde 2016 model AUDI marka makam aracı aldığı ortaya çıktı. Gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan AK Partili Yılmaz, "Ortada lüks bir araba yok. Cumhurbaşkanımızın tasarruf tedbirleriyle ilgili yapmış olduğu uyarı, 'Lüks araçlar almayın' uyarısında bulunuyor. Bizde bu uyarıya uyarak bu aracı aldık, gidip Şahin alacak halimiz yok ya..." dedi.

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında genelge yayımlanmasına karşın, Elazığ'ın AK Partili Yurtbaşı Belde Başkanı Yasin Yılmaz'ın 2010 model AUDI marka makam aracını değiştirip yerine 600 bin TL değerinde yine 2016 model AUDI siyah marka makam aracı aldığı ortaya çıktı.

"İSTESEM 1,5 MİLYONA ARABA DA ALIRDIM"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Yasin Yılmaz, makam aracı alım kararının geçen sene meclisin onayından geçtiğini belirtti. "Eski aracımızı ihaleyle 200 bin TL'ye sattık" diyen Yılmaz, "400 bin küsur daha üzerine koyarak 2016 model AUDI marka aracı aldık. Araç alımıyla ilgili 1 sene önce belediye meclis kararı almıştık. Eski aracımız 600 bindeydi, 20-30 bin TL masrafı çıkıyordu. Yoksa ben gidip 1 buçuk milyona sıfır AUDI marka araç da alabilirdim. Paramız var belediyemizin 33 milyon geliri var, şu an kasamızda 10 milyon paramız var. İstesem 1 buçuk milyona araba da alırdım. Devleti neden zarara sokalım 66 binde olan bir araç aldık" dedi.

"ŞAHİN ALACAK HALİMİZ YOK YA"

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kamuda tasarruf tedbirleri genelgesine değinen Yılmaz, "Ortada lüks bir araba yok. Cumhurbaşkanımızın tasarruf tedbirleriyle ilgili yapmış olduğu uyarı 'Lüks araçlar almayın' uyarısında bulunuyor. Bizde bu uyarıya uyarak bu aracı aldık, gidip Şahin alacak halimiz yok ya… Ben 4 aydır arabamı satmışım, 4 aydır bir araba da kiralamadım kendime ve bu aracı da satın aldım. Birçok belediye başkanı 7 bin TL, 10 bin TL vererek araç kiralıyor ama ben kiralamadım. 4 aydır arkadaşlarımın araçlarına binip geziyordum. Hangi belediye başkanı bunu yapar kaldı ki benim bütçem de var" şeklinde konuştu.

600 bin TL'ye makam aracı alan belediye başkanından garip savunma: Şahin alacak halimiz yok ya
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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