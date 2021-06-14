6 yıl önce vefat eden efsane boksör Sinan Şamil Sam adına yapılan heykel büyük tepki çekti
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6 yıl önce vefat eden efsane boksör Sinan Şamil Sam adına yapılan heykel büyük tepki çekti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Dokuz defa Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye adına 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanan efsane boksör Sinan Şamil Sam adına yapılan heykel büyük tepki çekti. Mersin'de merkez noktada bulunan heykel için sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Mersin yerel basınında, eseri anlamlandıramayan vatandaşların 'Hamamcı boksör' ve 'tantuni kral' gibi güzellemeler yaptığı yazıldı.

Efsane sporcuları ölümsüzleştirmek adına yapılan eserler takdir gördüğü gibi bazen de büyük tepki çekiyor. Mersin'de Sinan Şamil Sam'ı ölümsüzleştirmek adına yapılan heykel büyük eleştiri topladı. Heykeli Şam'a benzetemeyen vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları, eserin o noktadan kaldırılmasını istiyor.

"HAMAMCI BOKSÖR"

Mersin yerel basınından mersinimecehaber.com, şehir halkının gösterdiği tepkilere haberinde yer verdi. Vatandaşların bazılarının 'hamamcı boksör' kimisinin de 'tantuni kral' güzellemesi yaptığı belirtildi. Bir süredir kentin merkezinde bulunan heykelin kaldırılmamasına da tepki gösteriliyor. Sosyal medyada eseri görüp 'Şu heykel işini bırakın, gelin size iş vereyim taş duvar yapın. Bu nasıl bir işkencedir. Yahu ' yorumunu yapanlar da oldu.

6 yıl önce vefat eden efsane boksör Sinan Şamil Sam adına yapılan heykel büyük tepki çekti
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
ERCÜMENT KAYA: hafif andırıyor
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