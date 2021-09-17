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6. President Cup Europa Şampiyonası'nda 57 kiloda Gülse Polat 2. oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
6. President Cup Europa Şampiyonası'nda 57 kiloda Gülse Polat 2. oldu

İstanbul'da düzenlenen 6. President Cup Europa Şampiyonası'nda 57 kilogramda Gülse Polat 2'nci olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

İstanbul'da düzenlenen 6. President Cup Europa Şampiyonası'nda 57 kilogramda Gülse Polat 2'nci olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Geçtiğimiz aylarda Ankara'da düzenlenen Ümitler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcusu Gülse Polat, 57 kiloda Türkiye şampiyonu olmuştu. İstanbul'da gerçekleştirilen 6. President Cup Europa Şampiyonası'nda 57 kilogramda Gülse Polat, hem Türkiye'yi hem de Elazığ'ı temsil edip 2'nci olarak, Olimpik Sıklet Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gülse kızımızı yürekten kutluyorum. Ankara'da Türkiye Şampiyonu olup Estonya biletini kapmıştı, bugün de İstanbul'da 2022 Olimpik Siklet Avrupa Şampiyona biletini kazandı. Yetenekli ve azimli sporcumuz, bizler elimizden gelen desteği sağlıyoruz, başarılarıyla da seviniyoruz. Üzerinde ciddi emekleri olan Akın Keleş hocama ve Suat Acar hocama teşekkür ediyor, Gülse Polat'a Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

6. President Cup Europa Şampiyonası'nda 57 kiloda Gülse Polat 2. oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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