"6 aydır bu anı bekledik" diyen Bulgarlar Edirne'ye akın etti
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"6 aydır bu anı bekledik" diyen Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Bulgaristan'dan Türkiye'ye dönen vatandaşların karantina süresi bitince Bulgar vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde soluğu Edirne'nin Ulus Pazarı'nda aldı.

04.09.2020 11:32 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:32

Bulgaristan'ın korona virüs salgınında Türkiye'den dönüşlerde vatandaşlarına karantina uygulamasını ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ardından yüzlerce Bulgaristan vatandaşı sabahın ilk ışıklarında alışveriş yapmak için Edirne'nin Ulus Pazarı'na gitti.

KARANTİNA BİTTİ, ALIŞVERİŞ BAŞLADI

Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce alınan kararla birlikte, Türkiye'ye gelen Bulgaristan vatandaşlarına test zorunluluğu ve karantina uygulaması getirilince çok sayıda vatandaş Edirne'ye gelemedi. Geçen hafta bu zorunluluğun kaldırılmasıyla birlikte Edirne'ye adeta akın eden Bulgaristan vatandaşlarının bugünkü ilk adresi Ulus Pazarı oldu. Yüzlerce Bulgaristan vatandaşının Edirne'ye gelmesiyle birlikte kent merkezinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

"EDİRNE'NİN HER ŞEYİNİ ÖZLEDİK"

Edirne'ye gelip alışveriş yapmak için 6 aydır bu anı beklediğini söyleyen Bulgaristan vatandaşı, Edirne'yi çok özlediğini söyledi. Bir başka Bulgar vatandaşı da, Edirne'nin her şeyini çok özlediklerini ifade ederek, "Yemesini, gezmesini, alışverişini çok özledik. Gelmeye devam edeceğiz" dedi.

ESNAF HAREKETLİLİKTEN MEMNUN

Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş yapmak için Edirne'ye gelmesiyle hareketlilik yaşandığını söyleyen Edirneli esnaf, çok mutlu olduğunu belirterek, korona virüs salgını olmasa Bulgaristan vatandaşlarına sarılmak istediğini söyledi. Günün ilk siftahını Bulgar vatandaşlarından yaptıklarını söyleyen bir diğer esnaf da, "Çok mutluyuz sevinçliyiz işler açıldı. Bizim için çok güzel oldu. Pazar normalde çok durgundu ama gelmeleriyle ilk siftahı onlardan yaptık" dedi.

'6 aydır bu anı bekledik' diyen Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Kaynak: İHA

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