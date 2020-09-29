6-1'lik Atletico yenilgisi sonrası sponsoru cinsel organ imalı paylaşım yapınca, Granada Kulübü kamuoyundan özür diledi
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6-1'lik Atletico yenilgisi sonrası sponsoru cinsel organ imalı paylaşım yapınca, Granada Kulübü kamuoyundan özür diledi

29.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 29.09.2020 13:52

Granada'nın deplasmanda Atletico Madrid'e 6-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuk ekibin forma sponsoru, resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Granada Kulübü, paylaşım sonrası taraftarlarından özür dilemek zorunda kaldı.

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, sahasında konuk ettiği Granada'yı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Atletico Madrid'in yeni transferi Luis Suarez'in 2 golle yıldızlaştığı karşılaşma sonrası Granada'nın göğüs sponsoru, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından ısı haritası şeklinde bir paylaşımda bulunan Granada'nın sponsoru WD, cinsel organ imalı bir görsel kullandı. Yapılan paylaşım, Granada taraftarları kadar tüm sosyal medya kullanıcılarının da eleştirilerine neden oldu. Firma, gelen yoğun tepkiler üzerine paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.

6-1'lik Atletico yenilgisi sonrası sponsoru cinsel organ imalı paylaşım yapınca, Granada Kulübü kamuoyundan özür diledi

"TEPKİMİZİ GÖSTERME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Granada Kulübü de, yapılan paylaşım nedeniyle bir özür açıklaması yayınladı.

Açıklamada "Granada olarak sponsorumuzun yaptığı ofansif, kulübe ve taraftarlarımıza karşı saygısız paylaşım nedeniyle herkesten özür diliyoruz. Ayrıca konu ile ilgili 89 yıllık tarihimize yakışan şekilde tepkimizi gösterme hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Sözcü)

6-1'lik Atletico yenilgisi sonrası sponsoru cinsel organ imalı paylaşım yapınca, Granada Kulübü kamuoyundan özür diledi
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