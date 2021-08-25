536. Kızıldağ Karakucak Güreşleri Cumhur İttifakı belediyelerinin katkılarıyla yapılacak
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536. Kızıldağ Karakucak Güreşleri Cumhur İttifakı belediyelerinin katkılarıyla yapılacak

536. Kızıldağ Karakucak Güreşleri Cumhur İttifakı belediyelerinin katkılarıyla yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana'nın Karaisalı İlçesine bağlı Kızıldağ Yaylası'nda 27-29 Ağustos tarihleri arasında 536'ncısı gerçekleştirilecek olan Kızıldağ Karakucak Güreşleri ve şenlikleri Cumhur İttifakı belediyelerinin işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Adana'nın Karaisalı İlçesine bağlı Kızıldağ Yaylası'nda 27-29 Ağustos tarihleri arasında 536'ncısı gerçekleştirilecek olan Kızıldağ Karakucak Güreşleri ve şenlikleri Cumhur İttifakı belediyelerinin işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Karaisalı'ya bağlı 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda düzenlenecek olan 536. Kızıldağ Karakucak Güreşleri ve şenlikleri, Karaisalı Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Cumhur İttifakı belediyeleri olan Aladağ, Feke, Karataş, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir belediyelerinin destekleriyle düzenlenecek.

Kızıldağ Karakucak Güreşleri ve Şenliklerin Cumhur İttifakı'na yakışır bir şekilde gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, "Cumhur İttifakı'nın gücünü bu hafta gerçekleştirecek olduğumuz güreş ve şenliklerde göstereceğiz. Bu yıl da özellikle Sarıçam ve Yüreğir belediyelerimiz başta olmak üzere, Cumhur İttifakı belediyelerimizin büyük katkılarıyla düzenleyeceğimiz Kızıldağ Karakucak Güreşleri inşallah daha da marka haline gelecektir. Güreşlerimize bu yıl Bulgaristan, Gürcistan ve İran gibi ülkelerden de güreşçiler katılacak. 27-28-29 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceğimiz 536. Kızıldağ Karakucak Güreşleri ve Şenlikleri'ne tüm halkımız davetlidir" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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536. Kızıldağ Karakucak Güreşleri Cumhur İttifakı belediyelerinin katkılarıyla yapılacak - Haberler Spor
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