53 Günlük Bebeğe Katarakt Ameliyatı Yapıldı

Samsun'da gözünde konjenital (doğumsal) katarakt bulunduğu belirlenen 53 günlük bebek ameliyat edildi.

Medicana Samsun Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, doğumunu takip eden 15. günde rutin göz taraması sırasında katarakt tespit edilen Arel bebek ve Karabulut ailesi, göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Erol Havuz'a başvurdu.

Muayene sonrası 53 günlük Arel bebek, doğumsal katarakt tanısıyla Medicana Samsun Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdi.

Ameliyat sonrası haftada bir kontrol edilen Arel bebek, daha sonra ayda bir kontrole çağrıldı.

Havuz, ameliyatın ardından ikinci ayın sonunda bebeğe "pediatrik afak lens" takacaklarını belirtti.

Lensin bebekte 2-3 yaşına kadar kalacağını aktaran Havuz, "Gözde tembellik gelişmemesi gerekiyor. 3 yaşından sonra göz kalıcı mercek yerleştirerek hastamızın takibine devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Doğumsal katarakt hakkında da bilgi veren Havuz, şunları kaydetti:

"Doğumsal katarakt, lensin tek veya çift taraflı saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşmasıdır. Doğuştan kataraktlar, annenin gebelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlara, kullanılan ilaçlara bağlı ortaya çıkabildiği gibi hiçbir nedene bağlı olmadan da oluşabilmektedir. Bir göz bebeğinin diğerinden farklı renkte olması veya gözde kayma, doğumsal kataraktın belirtisi olabilir.

Bebeklerde bu belirtiler görüldüğünde göz uzmanına başvurulmalıdır. Doğumsal katarakt görmeyi engelliyorsa ve özellikle tek taraflıysa, tanı konulur konulmaz ameliyat edilmelidir."