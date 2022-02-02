52 Orduspor FK: 0-0

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Cemal Can Çakır (xx), Hakan Yoldaş (xx)

SARI KARTLAR: Alpay, Ali Aydın, Adem, Berke ( Kızılcabölükspor ), Sinan (52 Orduspor FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 10 maçını kaybetmeyen Kızılcabölükspor, evinde üst sıraları hedefleyen 52 Orduspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bu sonucun ardından Kızılcabölükspor puanını 22'ye, 51 Orduspor ise 33'e çıkardı.

Demirören Haber Ajansı - Spor