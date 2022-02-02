52 Orduspor FK: 0-0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

52 Orduspor FK: 0-0

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
52 Orduspor FK: 0-0

STAT: Semt Sahası HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Cemal Can Çakır (xx), Hakan Yoldaş (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Ulaş (xx) - Ali Aydın (xx), Yunus Emre (xx), Adem (xx), Alpay (xx), Furkan (x) (Dk. 84 Kaan), Anıl (x) (Dk. 78 Berke x), Mehmet Akif (xx), Vedat (xx), Mehmet Kaan (x) (Dk.

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Cemal Can Çakır (xx), Hakan Yoldaş (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Ulaş (xx) - Ali Aydın (xx), Yunus Emre (xx), Adem (xx), Alpay (xx), Furkan (x) (Dk. 84 Kaan), Anıl (x) (Dk. 78 Berke x), Mehmet Akif (xx), Vedat (xx), Mehmet Kaan (x) (Dk. 90 Behiç), İdris (x)

52 ORDUSPOR FK: Berat (xx) - Sinan (xx), Emre (x), Rasimcan (x) (Dk. 61 Talha x), Sergen (xx), Özcan (xx), Mikail (x) (Dk. 73 Nebi x), Gökhan Özer (x) (Dk. 61 Kaan x), Batuhan (x) (Dk. 87 Taner), Güney (x) (Dk. 86 İzlem), Gökhan Erdöl (xx)

SARI KARTLAR: Alpay, Ali Aydın, Adem, Berke ( Kızılcabölükspor ), Sinan (52 Orduspor FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 10 maçını kaybetmeyen Kızılcabölükspor, evinde üst sıraları hedefleyen 52 Orduspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Bu sonucun ardından Kızılcabölükspor puanını 22'ye, 51 Orduspor ise 33'e çıkardı.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı - Spor

Kızılcabölükspor, Mehmet Kaan, Yunus Emre, Ali Aydın, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title