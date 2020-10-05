500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar ne zaman dağıtılacak? Tablet özellikleri ne olacak? Tabletler nereden alınacak?
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500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar ne zaman dağıtılacak? Tablet özellikleri ne olacak? Tabletler nereden alınacak?

05.10.2020 20:03 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:15
500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar ne zaman dağıtılacak? Tablet özellikleri ne olacak? Tabletler nereden alınacak?

Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan birisi de 500 bin öğrenciye verilecek tablet bilgisayar müjdesi idi. Peki tabletler ne zaman dağıtılacak? Özellikleri ne olacak? Ücretsiz mi olacak? Başvuru nasıl yapılır?

Erdoğan'ın kabine toplantısında yaptığı açıklamaya göre 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet dağıtımı yapılacak. Peki tabletler nereden dağıtılacak? Nasıl temin edilecek? Tabletlerin özellikleri ne olacak? Ücretsiz 500 bin tablet nasıl alınır, başvuru nereye yapılır? Tüm cevaplar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Bunlardan birisi ilkokul 1. 2. 3. 4. sınıfların, ortaokul 8. sınıfların ve lise son sınıfların açılması ile ilgiliydi. Diğer önemli bir haber ise 500 bin öğrecniye ücretsiz tablet dağıtımıdır. Buna göre ihtiyacı olan 500 bin öğrenciye uzaktan eğitim için ücretsiz tablet bilgisayar dağıtılacak.

500 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ TABLET NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtıma başlıyoruz. Ülkemizin internet altyapısının da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'la yürütmeyle hızla mesafe alacağız."

500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar ne zaman dağıtılacak? Tablet özellikleri ne olacak? Tabletler nereden alınacak?

Buna göre önümüzdeki hafta dağıtımlara başlanacak olup en kısa zamanda 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet dağıtımı yapılacaktır.

TABLETLER NASIL ALINACAK?

Tabletlerin nasıl alınacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Fakat okullarda ihtiyacı olan kişilere dağıtım gerçekleştirilebilir. Veya bir başka olasılık ise ihtiyacı olan kişilerin evlerine kargo ile gönderim yapılabilir. Henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Yeni gelişmeler yaşandığında sizleri haberdar edeceğiz. Takipte kalabilirsiniz...

TABLETLER OKULLARDA MI DAĞITILACAK?

Henüz bu konu hakkında bir bilgi yapılmadı. Fakat büyük olasılıkla okullarda dağıtılacak veya evlere de gönderilebilir.

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