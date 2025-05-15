5 yıldız nedir, Galatasaray 5 yıldız alınca ne oluyor?

5 yıldız nedir, Galatasaray 5 yıldız alınca ne oluyor?
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Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, 5. yıldızını takmaya yaklaştı. Peki, 5 yıldız nedir, Galatasaray 5 yıldız alınca ne oluyor?

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, 5. yıldızı takmaya hazırlanıyor. Peki, 5 yıldız nedir, Galatasaray 5 yıldız alınca ne oluyor?

5 YILDIZ ANLAMI NEDİR?

5 yıldız, bir takımın ligdeki toplam şampiyonluk sayısını temsil eder. Galatasaray'ın 5. yıldızı alması, kulübün Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu kazandığı anlamına gelir.

Galatasaray bu sezon şampiyon olursa armasına 5. yıldızı ekleyecek.

YILDIZI OLAN TAKIMLAR

Türkiye'de futbol kulüpleri dünyadaki standart kullanımdan farklı olarak ligdeki 10 şampiyonluğa değil, ligdeki 5 şampiyonluğa bir yıldız eklerler. Galatasaray 24 şampiyonluğu temsil eden 4 yıldız kullanır. Fenerbahçe 19 şampiyonluğu temsil eden, Beşiktaş ise 16 şampiyonluğu temsil eden 3 yıldızı logolarında kullanır. Trabzonspor ise 7 şampiyonluğu temsilen 1 yıldız kullanır. Fenerbahçe 1959'dan önceki şampiyonlukların sayılmaması nedeniyle 2021-2022 sezonundan itibaren formalarda yıldız kullanmama kararı aldı. Ancak daha sonrasında ise bu şampiyonlukları da temsilen formalarında 5 yıldıza yer verileceği açıklandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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