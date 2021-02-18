5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı
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5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı

18.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:42

Porto'nun Juventus'u 2-1 yendiği maçta ilk golü atan İranlı Mehdi Taremi, 5 sene önce Çaykur Rizespor'a imza atmıştı. Karadeniz ekibiyle FIFA'lık olan oyuncu 4 ay futboldan men edildi. Dün akşam ise Şampiyonlar Ligi'nde henüz 61. saniyede ilk golünü kaydederek geceye damga vurmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'nun sahasında Juventus'u 2-1 mağlup ederek çeyrek final için önemli bir avantaj yakaladığı geceye İranlı futbolcu Mehdi Taremi damga vurdu.

Maçın henüz 61. saniyesinde Juventus savunmasının yaptığı hatadan faydalanarak takımını 1-0 öne geçiren Mehdi Taremi, galibiyetin önemli aktörlerinden oldu. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ilk gol sevincini yaşadı.

TÜRK FUTBOLSEVERLER YAKINDAN TANIYOR

Juventus maçında attığı golle geceye damga vuran Mehdi Taremi, Türk futbolseverler için yabancı bir isim değil. Deneyimli santrfor, 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer olmasıyla ve sonrasında yaşanan süreçle ülkemizde gündem olmuştu.

NELER OLMUŞTU?

Çaykur Rizespor'un 2016-2017 sezonu başında transfer ettiği Mehdi Taremi, Rize ekibi ile bir süre antrenmana çıktıktan sonra eski takımının taraftarlarının geri dönmesi için kendisi ve ailesini baskı altına aldığını iddia etmiş ve kulüpten izin almadan Türkiye'den ayrılmıştı.

Çaykur Rizespor ile imzaladığı sözleşme şartlarını yerine getirmeden adeta kaçan Mehdi Taremi, ülkesinin takımlarından Persepolis ile sözleşme imzalamıştı.

5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı

FIFA'DAN CEZA ALDI

Tüm bu yaşananların üzerine Çaykur Rizespor, oyuncu ve Persepolis aleyhine FIFA'ya başvuruda bulunmuş ve haklı bulunarak 789 bin 500 euro tazminat kazanmıştı.

FIFA, sözleşme şartlarını yerine getirmeden Türkiye'den ayrılan Mehdi Taremi'ye dört ay men, oyuncuyu transfer eden İran ekibi Persepolis'e ise iki dönem transfer yasağı cezası vermişti.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz 789 bin 500 Euro tazminat almaya hak kazanmıştır. Ayrıca Mehdi Taremi için 4 ay men cezasına ve Persepolis Kulübü için de iki dönem transfer yasağına hükmedilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı
Haber Yorumları (1)
KUML UCAM: Beklenen Mehdi 5 yıl önce bizim ülkeye gelmişte haberimiz yokmuş. Beklemeyin artık.
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