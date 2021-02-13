5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti
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5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti

13.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:34

Son zamanlarda gıdadaki fahiş fiyat artışlarıyla birlikte 5 litrelik ayçiçek yağı 70 TL'den satılmaya başlanırken Meclis lokantasına ait bir yemek fişi tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları; marketlerdeki durumu hatırlatıp çorba, pilav, kuzu paça ve cacık için ödenen 15 TL'lik hesaba bir anlam veremedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyalleşmenin azalması, işletmelerin hizmetlerinin sınırlandırılması bir takım ekonomik zorlukları da beraberinde getirdi. Bu durumu fırsata çeviren kişilerse, gıda fiyatlarında fahiş artışlara neden oldu.

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRMİŞTİ

Vatandaşın tepkisini çeken bu artışlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemine girdi. Erdoğan konuya ilişkin, "Üç beş aç gözlü tüccarın milletimizin ekmeğini, aşını zehir etmesine, vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz. Bu süreci devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir." ifadelerini kullanmıştı.

MECLİS'TE ETLİ YEMEKLİ MENÜ 15 TL

Marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağının 70 TL olması, şeker ve un olmak üzere birçok sebze meyve ve temel gıda ürünlerinin kısa sürede büyük oranda zamlanması vatandaşın son zamanlardaki en önemli gündemi oldu. Bu noktada TBMM lokantasında kesilen bir yemek fişi ise gündem oldu.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, marketlerdeki fiyatlara isyan ederken Meclis lokantasında mercimek çorbası ve cacığın 2 TL, kuzu parça ve bulgur pilavının ise 10 TL olmasına bir anlam veremedi.

İşte sosyal medyada gündem olan o yemek fişi ve tepkiler:

5 litrelik yağa 80 TL ödeyen vatandaşı isyan ettiren fiş
5 litrelik yağa 80 TL ödeyen vatandaşı isyan ettiren fiş
5 litrelik yağa 80 TL ödeyen vatandaşı isyan ettiren fiş
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti

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