5. Hikaye yarışmasına yoğun ilgi
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5. Hikaye yarışmasına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
5. Hikaye yarışmasına yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından okur-yazarlığa destek olmak ve teşvik etmek adına beşincisi düzenlenecek olan geleneksel hikaye yarışması, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından okur-yazarlığa destek olmak ve teşvik etmek adına beşincisi düzenlenecek olan geleneksel hikaye yarışması, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yarışmaya başvuru, 30 Nisan'da sona erecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan ödüllü hikaye yarışmasında, birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin ve 3 adet mansiyon ödülü olarak biner TL olmak üzere toplam 18 bin TL, yarışmacıları destek ve teşvik için sunulacak.

Ulusal çapta düzenlenen ve her kesimin merakla beklediği 5. Hikaye Yarışması'na bu yıl da yoğun ilgi olurken, konusunun serbest yarışmaya son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 Cuma olarak belirlendi.

Yarışma sonunda belirlenen jüri üyeleri yarışmaya gönderilen çalışmaları değerlendirerek dereceye layık görülen hikayeleri seçecek.

Seçici kurul üyelerinde ise şu isimler yer alıyor: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Narlı, Hikayeci/Eleştirmen Necip Tosun, Hikayeci Cemal Şakar, Hikayeci Güray Süngü, Hikayeci Abdullah Harmancı, Hikayeci Nurkal Kumsuz, Hikayeci Hüdaverdi Aydoğdu. - KAYSERİ

5. Hikaye yarışmasına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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