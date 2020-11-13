5 bin 770 dekar tarım arazisi bu proje ile sulanacak
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5 bin 770 dekar tarım arazisi bu proje ile sulanacak

13.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:53
5 bin 770 dekar tarım arazisi bu proje ile sulanacak

Sivas'ta ürün çeşitliliğini artıracak ve istihdama katkı sağlayacak olan, tamamlandığında 5 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanacağı Karaşar Gülbahçe Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.

Sivas'ta ürün çeşitliliğini artıracak ve istihdama katkı sağlayacak olan, tamamlandığında 5 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanacağı Karaşar Gülbahçe Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.

Temelden 45,50 metre yüksekliğindeki Ulaş Karaşar Gülbahçe Barajı inşaatında çalışmalar devam ediyor. 1,583 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan baraj 5 bin 770 dekar alanın sulanmasını sağlanacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın çevrede ürün çeşitliliğini artıracağını ve istihdama katkı sağlayacağını belirterek, "Çalışmaları devam eden Gülbahçe Barajı'nın tamamlanması ile 5 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Gülbahçe Barajı temelden 45,50 metre yüksekliğinde ve 1,583 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Karaşar Gülbahçe Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 9 milyon 777 bin 161 Türk lirası gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Projede gölet ulaşım ve malzeme taşıma yolları, derivasyon-dipsavakkondüvi imalatı, enjeksiyon imalatları tamamlandı. - SİVAS

5 bin 770 dekar tarım arazisi bu proje ile sulanacak
5 bin 770 dekar tarım arazisi bu proje ile sulanacak
5 bin 770 dekar tarım arazisi bu proje ile sulanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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