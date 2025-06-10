5 Aylık enflasyon farkına göre memur maaşı zam oranı! Memur maaş zammı ne olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

5 Aylık enflasyon farkına göre memur maaşı zam oranı! Memur maaş zammı ne olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
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Memur ve memur emeklilerinin gözü Temmuz ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşı zam oranı büyük ölçüde şekillendi. Peki, Temmuz 2025'te memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne seviyeye çıkacak?

Memur maaşlarına yapılacak zam, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkının birleşimiyle belirleniyor. Bu nedenle "5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşı zam oranı ne kadar olacak?" sorusu, memurlar ve emekliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2025 Temmuz maaş artışıyla ilgili tüm güncel veriler ve tahmini zam oranları…

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2025'in ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranına göre zam alırken; memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik artışa ek olarak oluşan enflasyon farkı kadar zam alacak.

TÜİK verilerine göre:

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53

5 Aylık enflasyon farkına göre memur maaşı zam oranı! Memur maaş zammı ne olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu rakamlarla birlikte 5 aylık enflasyon oranı %15,09'a ulaştı. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden %15,09 zammı garantilerken; memur ve memur emeklileri için zam oranı %14'ü bulmuş durumda.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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