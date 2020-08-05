5 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi Medipol Başakşehir, Hasan Ali'den vazgeçtiFenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali ortada kaldıTrabzonspor'un değerinde 146 milyon liralık artış- Trabzonspor'un mevcut kadro değerinde yaklaşık 146 milyon liralık artış yaşandı.

Medipol Başakşehir, Hasan Ali'den vazgeçti

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali ortada kaldı

Trabzonspor'un değerinde 146 milyon liralık artış

- Trabzonspor'un mevcut kadro değerinde yaklaşık 146 milyon liralık artış yaşandı. Bordo mavililerde 15 oyuncunun piyasa değeri artarken, 11 oyuncu da değer kaybetti. 8 futbolcunun değerinde ise değişiklik olmadı.

Transferde en avantajlı kulüp GalatasarayTFF tarafından harcama limitlerinin açıklanmasıyla birlikte en avantajlı kulüp konumuna gelen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

UEFA AVRUPA LİGİ19.55 Kopenhag - BAŞAKŞEHİR 19.55 Shakhtar Donetsk - Wolfsburg22.00 Manchester United - LASK Linz 22.00 Inter - Getafe

KULÜPLERİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI VE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başlayacak.

Kaynak: DHA