48 yıldır at arabası tamirciliği yapıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yaşında amcasından öğrenip başladığı at arabası tamirciliği işini sürdüren 58 yaşındaki Kadir Çil, mütevazı iş yerinde zirai tarım aletleri de yaparak tamircilikten vazgeçmiyor.

Bafra'da 'at arabası tamircisi son efsane' olarak tanınan Kadir Çil, at arabalarının artık kullanılmadığını, geçmişini unutmayan kişilerin eskisini bulup getirdiklerini, onları burada tamir ettiğini söyledi. Çil, "10 yaşında başladım bu işe. Amcam ustam benim. Kendisi sanat okulu mezunundur. Bize bir sanat verdi. Kazma yaparız, balta yaparız. At arabası tamirciliğinden geldim buralara kadar. Hala işime devam ediyorum. Geçmişini unutmayan, hobisi olan kişiler eskisini bulup getiriyorlar. Ben de burada tamiratını yapıyorum. Tekerlerini yapıyorum, yastığını yapıyorum, oklarını yapıyorum, boyasını verniğini yapıyorum. Bunun yanında zirai aletler yapıyorum. 48 senedir bu meslekle uğraşıyorum. Biz de buradan kendi çapımızda ekmek parasını çıkartıyoruz. At arabalarını bahçelerine koymak için yaptırıyorlar çünkü artık kullanılmıyor. Tarihi eserimiz oldu. Bunu da yapan Türkiye'ye genelinde çok az kişi desem yanlış olmaz. Ben tekim diyebiliyorum şu anda. En son efsane ben kaldım. Gelen arkadaşlarımızın da gönlünü kırmamak için elimden geldiği kadar gayret gösterip onlara bu tarihi eserlerimizi, geçmişimizi unutmayalım diye yapıyorum, boyuyorum ve teslim ediyorum" dedi.

Kadir Çil'e at arabası tamiri yaptıran Erkan Keskin, "Bu arabaya karşı eskiden gelen bir anımı hatırlamak, yaptırmak için usta aradım bulamadım. En sonunda bana burayı tarif ettiler. Geldim kendisiyle görüştüm. Umduğumdan güzel bir işçilik yaptı. Bu araçlar artık kaybolmaya başladı. Evimin bahçesine koyacağım. Baktıkça eski günlerimi hatırlayacağım. Atalarımızın ne şartlarda yaşadığını, ne şartlarda mücadele verdiğini, bu arabaların üstünde Çanakkale Savaşı'nda ne top mermileri taşındığını çoluğuma, çocuğuma anlatabilmek için böyle bir olayda bulundum. Aslında ben tarihimi yaşamak istiyorum. Çocuklarıma, çocuklarımın torunlarına bu şekil inşallah faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana" diye konuştu. - SAMSUN

