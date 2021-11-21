ANTALYA (DHA) - SPOR 43'üncü Hülya Avşar Cup Tenis turnuvası sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK ( Antalya ), (DHA) -

Antalya'da düzenlenen '43'üncü Hülya Avşar Cup' Tenis turnuvası sona erdi. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri, sanatçı Hülya Avşar tarafından verildi.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan tenis akademisi kortlarında yapılan ve 6 gün süren turnuvada, erkekler ve kadınlarda 25 kategoride 300'ün üzerine tenisçi mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri, turnuvanın ismini alan sanatçı Hülya Avşar tarafından verildi.

Ödül töreni sonunda açıklama yapan Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, "Hepimizin tanıdığı ve sanatında en iyilerden, kişiliği ve tenise olan katkısı ile bir isim Hülya Avşar. 21'incisini düzenlediğimiz Hülya Avşar Cup turnuvasının finallerini yaptık. 21 yıldır bu turnuvayı yapabiliyor olmak bizim için çok önemli. Tenisin yayılması noktasında baktığımızda bu tür turnuvalar spor turizmi ve gençlerimize örnek olması açısından çok önemli. Türkiye Tenis Federasyonu olarak amacımız dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek. Tenisin 81 ilde sokaklarda oynanabilir hale gelmesini bu tür turnuvalarla hızlandırıyoruz. Bundan sonra da bu tür turnuvalar yapacağız."

Turnuvaya ev sahipliği yapan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise "Türk kadınlarının ve kızlarının sporda da olduğunu bu tür turnuvalarda görüyoruz. Anne ve babalar lütfen kızlarımızı okutalım. Biz 40 çocuğumuzu burada eğitiyoruz. Şu an burada eğitim görmüş 6 çocuğumuz milli takıma girdi. Bizim için önemli olan spora hayır için yapacağımız yatırımlardır. Teniste dünya çapında önemli yol alabilirsek, hem tenis oynayan çoğalacak hem de içerisinden yetenekliler çıkarak Türkiye'nin dünyada tenis anlamında adını duyurmak için çalışıyoruz."