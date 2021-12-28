İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Spor Politikaları Derneği (SPOLDER) iş birliğiyle düzenlenen 4. Türkiye Spor Zirvesi yapıldı.

Gelişim Tower J Blok Konferans Salonu'nda 3 oturum olarak gerçekleştirilen zirveye farklı spor dallarından başarı isimler katıldı.

"Bir Şampiyonluk Hikayesi: Anadolu Efes Spor Kulübü" oturumunda konuşan Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, şampiyonluk hikayesini anlattı. Anadolu Efes'in geçen sezon kazandığı THY Avrupa Ligi kupası zirvede sergilendi. Yılmaz, kupaya bakarak "Hala her baktığımda gülümsemeden duramıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar Birlikte Güçlü: Sporla Başaranlar" oturumunda A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve milli tenisçi İpek Öz konuştu.

Son oturum olan "21. Yüzyılda Türk Sporunun Geleceği" oturumunda ise Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan ve Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop görüşlerini dinleyicilerle paylaştı.

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri

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