4 saatte 3 transfer açıklayan Galatasaray, bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar

Sarı-Kırmızılılar, dün akşam bombaları peş peşe patlattı. Aslan önce Rumen 10 numara Alexandru Cicaldau'yu duyurdu. 19.18'de gelen bu paylaşımın Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt duyurusuyla taraftar mest oldu. Cicaldau'ya 6 milyon, Sacha Boey için de 1 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bonservisi olmayan Patrick Van Aanholt'a sadece maaş verilecek.