4 kişinin katili adliyeye gönderildi 4 kişinin katili adliyeye gönderildi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişi vurarak öldüren ve dün yakalanan zanlı, adliyeye sevk edilmek üzere güvenlik önlemleri altında ilçe jandarmadan ayrıldı.

4 kişinin katili adliyeye gönderildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişi vurarak öldüren ve dün yakalanan zanlı, adliyeye sevk edilmek üzere güvenlik önlemleri altında ilçe jandarmadan ayrıldı.

Cemal Ç. 2014 yılında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Bakırca kırsal mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü. 6 yıldır firar olan zanlı dün jandarma tarafından kırsal mahallesinde yakalandı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçe jandarmaya getirilen Cemal Ç. Bugün adliyeye sevk edilmek üzere jandarma tarafından Gaziantep'e gönderildi.

Kaynak: İHA