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Yavuzeli'nde 18 Mart coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Yavuzeli'nde 18 Mart coşkusu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 107. Yıl Dönümü Anma günü anma programı düzenlendi.

YAVUZELİ, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 107. Yıl Dönümü Anma günü anma programı düzenlendi.

Kutlama programı Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk bırakılması ile başladı. Kaymakamlık Rumkale Konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından ise öğrenciler tarafından şiirler okundu. Davetliler, "Dünden bugüne Çanakkale ruhu adlı gölge oyunundan sonra ise "Bir Ninenin Verdiği Ders" isimli skeci izledi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinde verildiği programa, İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın ile askeri erkan, polis, kurum amirleri, müdürleri, siyasi parti temsilcileri öğretmen ve öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP

Yavuzeli'nde 18 Mart coşkusu

Yavuzeli'nde 18 Mart coşkusu

Yavuzeli'nde 18 Mart coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Politika

Çanakkale, Gaziantep, Yavuzeli, 18 mart, Politika, Haberler

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